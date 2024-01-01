Felix | FEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Felix Hızlı Proje Tanıtımı
Meme fenomenlerinin neşesini Ethereum zincirinde blok zincirinin gücüyle birleştirdiğimiz FELIX'e hoş geldiniz.Felix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FEL Token MEXC'de
MEXC Borsası, Felix (FEL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FEL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Felix satın almak veya MEXC FEL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Felix tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FEL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000