Fear | FEAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fear Hızlı Proje Tanıtımı
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.Fear geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FEAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFEAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFEAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz65,000,000