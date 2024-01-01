Fabnt | FBT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fabnt Hızlı Proje Tanıtımı
Fabnt, kullanıcılara çeşitlendirilmiş ve yüksek organik getiri sağlamak için otomatik opsiyon stratejilerini kullanan çok zincirli yapılandırılmış bir ürün protokolüdür. Karmaşık finansal araçları her seviyeden kullanıcı için erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirerek opsiyon ticareti endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Fabnt özellikle Merkeziyetsiz Özerk Kuruluşlar (DAO'lar) için hazine yönetimini geliştirmeye ve perakende yatırımcıları varlıklarından önemli getiriler elde etmeleri için araçlarla güçlendirmeye odaklanmıştır.Fabnt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFBT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000