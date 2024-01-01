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Fabnt, kullanıcılara çeşitlendirilmiş ve yüksek organik getiri sağlamak için otomatik opsiyon stratejilerini kullanan çok zincirli yapılandırılmış bir ürün protokolüdür. Karmaşık finansal araçları her seviyeden kullanıcı için erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirerek opsiyon ticareti endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Fabnt özellikle Merkeziyetsiz Özerk Kuruluşlar (DAO'lar) için hazine yönetimini geliştirmeye ve perakende yatırımcıları varlıklarından önemli getiriler elde etmeleri için araçlarla güçlendirmeye odaklanmıştır.