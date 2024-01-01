FAVOR | FAVR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FAVOR Hızlı Proje Tanıtımı
FAVOR, NFT'yi büyütürken Metaverse yolculuğunda çeşitli istekleri güvence altına alacaktır. Çoğul projelerle ortaklıklar, benzer türden çeşitli isteklere sahip olacaktır. FAVOR, 'NFT marka puanı' adı verilen bir üyelik noktasına dönüştürülebilir. FAVOR, çevrimdışı şirketler tarafından işletilen üyelik noktalarına doğrudan dönüşümle fiili çevrimdışı POS sisteminde ödeme aracı haline gelmeyi hedeflemektedir.FAVOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FAVR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFAVR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFAVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000