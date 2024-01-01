Farmsent | FARMS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Farmsent Hızlı Proje Tanıtımı
Farmsent, çiftçileri alıcılarla buluşturan, gıda güvenliğini destekleyen ve küçük çiftçilere öncelik veren bir blok zinciri platformudur. Merkeziyetsiz pazar, sürecin her adımını kaydederek güvenli işlemler sağlar ve gıda güvenliği ile şeffaflığı geliştirir. Çiftçiler, ürünlerini toptancılara satabilecekleri merkeziyetsiz bir pazara erişebilirler. Farmsent tedarik zinciri, kalite güvencesi, ödeme ve daha fazlasıyla ilgilenir ve çiftçilerin en iyi yaptıkları şeye, yani çiftçiliğe odaklanmalarına olanak tanır.Farmsent geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFARMS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFARMS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000