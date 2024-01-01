FARM Token,Harvest | FARM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FARM Token,Harvest Hızlı Proje Tanıtımı
Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.FARM Token,Harvest geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFARM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFARM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,420