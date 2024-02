FARA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Faraland has exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. The Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover and collect.