FARA | FARA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FARA Hızlı Proje Tanıtımı
Faraland has exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. The Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover and collect.FARA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FARA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFARA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFARA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000