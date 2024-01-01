FAND | FAND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FAND Hızlı Proje Tanıtımı
Fandomdao, dünyanın dört bir yanındaki ünlü ve yeni sanatçıların küresel hayran toplulukları için yeni bir Web 3.0 SocialFi platformudur.FAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FAND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFAND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFAND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000