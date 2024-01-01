FANCY | FANCY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FANCY Hızlı Proje Tanıtımı
İkonik FANCY moda markasından esinlenerek devrim yaratan meme kripto para birimi FANCY dünyasına hoş geldiniz. Yaratıcılığın sınır tanımadığı bir alanda FANCY, kripto dünyasında zenginliğin, zarafetin ve yeniliğin sembolü olarak ortaya çıkmıştır.FANCY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFANCY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFANCY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz197,800,000,000,000