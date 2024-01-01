FAN | FAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FAN Hızlı Proje Tanıtımı
Film.io, Hollywood'da karar alma sürecini yaratıcıların ve hayranların ellerine bırakan, merkeziyetsiz bir film yapım ekosistemidir. Film.io, film yapımcılarına projelerini oluşturma, finanse etme ve dağıtma konusunda uçtan uca bir çözüm sunmak için blok zinciri teknolojisinden ve hayran işbirliğinden yararlanır.FAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FAN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFAN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000