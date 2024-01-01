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Film.io, Hollywood'da karar alma sürecini yaratıcıların ve hayranların ellerine bırakan, merkeziyetsiz bir film yapım ekosistemidir. Film.io, film yapımcılarına projelerini oluşturma, finanse etme ve dağıtma konusunda uçtan uca bir çözüm sunmak için blok zinciri teknolojisinden ve hayran işbirliğinden yararlanır.