Medifakt | FAKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Medifakt Hızlı Proje Tanıtımı
Medifakt, IoT + Blockchain + AI kombinasyonunu kullanacak, bu teknolojilerin kombinasyonu, IoT cihazları aracılığıyla toplanan verilerin güvenliğini artıracak ve bunları Polkadot ağı üzerine kurulu merkeziyetsiz bir ağda besleyecektir. Bu yöntem, tıbbi cihazlar aracılığıyla toplanan gerçek dünya verilerinin ilaç geliştirme, ödemeler ve sigorta primlerindeki sağlık maliyetleri şeffaflığı sorununu çözmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Medifakt, hasta sağlığı sonuçlarını daha güvenli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini kullanmayı amaçlayacaktır.Medifakt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFAKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFAKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999