FAKEAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DeepFakeAI, kullanıcıların sadece birkaç tıklamayla deepfake oluşturmasına olanak sağlamak için tasarlanmış bir programdır ve $FAKEAI tokenini kullanarak kullanışlı ve eğlenceli bir aracı, değeri artmak üzere inşa edilmiş bir tokenin omurgasına dönüştürür.