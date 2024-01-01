Defactor | Factr Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Defactor Hızlı Proje Tanıtımı
Defactor, RWA'ların (Gerçek dünya varlıkları) ve onları kontrol eden işletmelerin DeFi likiditesine erişmesini sağlayan bir platformdur. Defactor, Alım Satım Finansmanı ve Fatura Faktoringinden Devlet Tahvillerine kadar çeşitli Varlık Sınıflarına erişimi iyileştirmek için blockchain teknolojisini kullanır.Defactor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Factr Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFACTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFACTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000