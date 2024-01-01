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Defactor, RWA'ların (Gerçek dünya varlıkları) ve onları kontrol eden işletmelerin DeFi likiditesine erişmesini sağlayan bir platformdur. Defactor, Alım Satım Finansmanı ve Fatura Faktoringinden Devlet Tahvillerine kadar çeşitli Varlık Sınıflarına erişimi iyileştirmek için blockchain teknolojisini kullanır.