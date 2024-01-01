FACE | FACE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FACE Hızlı Proje Tanıtımı
face, Solana zincirinde bir meme coindir. Aynı zamanda global konsensüs temeline sahip emoji tarzı bir tokendir.FACE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FACE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFACE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000