Friend3 | F3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Friend3 Hızlı Proje Tanıtımı
Friend3, Web3 dünyasında herkesin arkadaş edinebileceği ve kâr elde edebileceği önde gelen bir sosyal dApp'tır. Grup başına özelleştirilebilir ödeme toplulukları sunarak ve herkes için pasif gelir sağlayan merkeziyetsiz bir bağış mekanizması getirerek sosyal para kazanma ortamında devrim yaratıyoruz. Bu, içerik üreticiler için doğrudan finansal teşvikleri artırmakta ve böylece içerik üretici ekonomisinin ekolojik döngüsünü tamamlamaktadır.Friend3 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
F3 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıF3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıF3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000