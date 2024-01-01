EYT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EasyToken, varlık oluşturma ve tokenleştirme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir tokenleştirme platformudur. EasyToken, çeşitli token türleri oluşturmak ve Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) tokenize etmek için kullanıcı dostu, kodsuz bir arayüz sunarak programlama becerisi olmayan kişiler için erişilebilir hale getirir.