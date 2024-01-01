EYT | EYT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EYT Hızlı Proje Tanıtımı
EasyToken, varlık oluşturma ve tokenleştirme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir tokenleştirme platformudur. EasyToken, çeşitli token türleri oluşturmak ve Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) tokenize etmek için kullanıcı dostu, kodsuz bir arayüz sunarak programlama becerisi olmayan kişiler için erişilebilir hale getirir.EYT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EYT Token MEXC'de
MEXC Borsası, EYT (EYT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EYT
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Tokenin İngilizce adıEYT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEYT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000