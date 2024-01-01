EYES | EYES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EYES Hızlı Proje Tanıtımı
EYES Protocol, dijital içeriğin hızlı üretim ve tüketiminde etkin koruma sağlamak amacıyla dijital içeriğin telif haklarını belirler. Mülkiyetini belgeleyen NFT'leri piyasaya sürer.EYES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EYES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEYES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEYES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000