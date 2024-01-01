EXGO | EXGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EXGO Hızlı Proje Tanıtımı
EXGOLAND - yapay zeka tarafından desteklenen bir metaverse. En son yapay zeka ve VR teknolojisinden yararlanarak metaverse endüstrisinde devrim yaratıyor.EXGO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EXGO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEXGO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEXGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000