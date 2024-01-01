EXFI | EXFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EXFI Hızlı Proje Tanıtımı
Flare Finance, Flare Network kullanıcı varlıklarının gözetimini ve kontrolünü merkezi bir kuruluşa bırakmaz. Kendi getiri oluşturan banka ve borsa özelliğiyle kullanıcılarına 6 finansal ürün sunar.EXFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EXFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEXFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEXFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz110,000,000