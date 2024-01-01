EXFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Flare Finance, Flare Network kullanıcı varlıklarının gözetimini ve kontrolünü merkezi bir kuruluşa bırakmaz. Kendi getiri oluşturan banka ve borsa özelliğiyle kullanıcılarına 6 finansal ürün sunar.