EXD | EXD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EXD Hızlı Proje Tanıtımı
Exorde, markalar, ürünler, ünlüler ve daha fazlası için e-itibar puanları satmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir protokoldür. Exorde, merkeziyetsiz bir topluluk aracılığıyla tüm dünyadaki sosyal ağlardan duygu toplamayı ve çıkarmayı amaçlayan yeni bir protokoldür.EXD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EXD Token MEXC'de
MEXC Borsası, EXD (EXD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EXD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EXD satın almak veya MEXC EXD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için EXD tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen EXD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEXD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEXD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000