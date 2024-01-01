EXD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Exorde, markalar, ürünler, ünlüler ve daha fazlası için e-itibar puanları satmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir protokoldür. Exorde, merkeziyetsiz bir topluluk aracılığıyla tüm dünyadaki sosyal ağlardan duygu toplamayı ve çıkarmayı amaçlayan yeni bir protokoldür.