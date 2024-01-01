EWT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Energy Web Ecosystem, enerji dönüşümünü hızlandırmaya odaklanarak dünyanın en büyük işletmeleriyle işbirliği yapıyor. Kurumsal düzeyde çözümlerimiz, karmaşık enerji piyasalarında koordinasyonu geliştirerek işletmeler, şebeke operatörleri ve müşteriler için temiz, entegre enerji kaynaklarının tam potansiyelini açığa çıkarıyor.