EWT | EWT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EWT Hızlı Proje Tanıtımı
Energy Web Ecosystem, enerji dönüşümünü hızlandırmaya odaklanarak dünyanın en büyük işletmeleriyle işbirliği yapıyor. Kurumsal düzeyde çözümlerimiz, karmaşık enerji piyasalarında koordinasyonu geliştirerek işletmeler, şebeke operatörleri ve müşteriler için temiz, entegre enerji kaynaklarının tam potansiyelini açığa çıkarıyor.EWT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EWT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEWT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEWT
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000