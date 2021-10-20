EVRY | EVRY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EVRY Hızlı Proje Tanıtımı
Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating systemEVRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EVRY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEVRY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVRY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-10-20
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000