Devomon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Devomon, oyunculara oyun içi varlıklarına sahip olma olanağı sunmak amacıyla blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş anime esintili önde gelen bir markadır. Web3 unsurlarının sorunsuz entegrasyonunu sunan Devomon, web2 ve web3 dünyaları arasında bir köprü görevi üstlenecektir.