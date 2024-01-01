Devomon | EVO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Devomon Hızlı Proje Tanıtımı
Devomon, oyunculara oyun içi varlıklarına sahip olma olanağı sunmak amacıyla blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş anime esintili önde gelen bir markadır. Web3 unsurlarının sorunsuz entegrasyonunu sunan Devomon, web2 ve web3 dünyaları arasında bir köprü görevi üstlenecektir.Devomon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEVO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000