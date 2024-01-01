EVMOS | EVMOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EVMOS Hızlı Proje Tanıtımı
Evmos, hızlı kesinlik ile Hisse Kanıtı üzerine inşa edilmiş, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir bir Ethereum'dur.EVMOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EVMOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEVMOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVMOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000