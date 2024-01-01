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Everscale | EVER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Everscale Hızlı Proje Tanıtımı

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.
Everscale geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EVER Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıEVER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,040,314,662
EVER Fiyat HesaplayıcıEverscale Satın Alma

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