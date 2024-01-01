EVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Eve Borsası, aboneliğe dayalı sıfır işlem ücreti modeliyle çalışır. Ayrıca, kullanıcıların, kullanıcıdan kullanıcıya ödemelerden yararlanmalarına ve ürün geliştirmelerine (pasif gelirler elde ederken bakiyenizle işlem yapmaya devam edebilirsiniz) olanak tanır. Yerleşik bir gerçek dünya ürün pazarı sonrasında oluşturulacaktır.