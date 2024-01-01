EVE | EVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EVE Hızlı Proje Tanıtımı
Eve Borsası, aboneliğe dayalı sıfır işlem ücreti modeliyle çalışır. Ayrıca, kullanıcıların, kullanıcıdan kullanıcıya ödemelerden yararlanmalarına ve ürün geliştirmelerine (pasif gelirler elde ederken bakiyenizle işlem yapmaya devam edebilirsiniz) olanak tanır. Yerleşik bir gerçek dünya ürün pazarı sonrasında oluşturulacaktır.EVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EVE Token MEXC'de
MEXC Borsası, EVE (EVE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EVE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EVE satın almak veya MEXC EVE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEVE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000