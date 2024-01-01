EVDC Network | EVDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EVDC Network Hızlı Proje Tanıtımı
EVDC Uygulaması, kendi kripto tokeni EVDC'yi destekleyen dünyanın ilk elektrikli araç şarj uygulamasıdır. EVDC uygulaması doğrudan şarj istasyonlarına bağlanacak ve kullanıcıların EVDC tokenlerini kullanarak ödeme yapmasına olanak sağlayacaktır.EVDC Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEVDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEVDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000,000