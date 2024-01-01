EVADORE | EVADORE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EVADORE Hızlı Proje Tanıtımı
Evadore, dünyamızdaki karbon salınımını en aza indirmek ve imkanı olan sektörlerde tamamen ortadan kaldırmak için oluşturulmuş, ticari faaliyetleri arka planda tutan ve dünyamızdaki ekolojik sisteme katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Ethereum tabanlı bir blok zinciri ağı projesidir.EVADORE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEVADORE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEVADORE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000