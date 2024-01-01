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Evadore, dünyamızdaki karbon salınımını en aza indirmek ve imkanı olan sektörlerde tamamen ortadan kaldırmak için oluşturulmuş, ticari faaliyetleri arka planda tutan ve dünyamızdaki ekolojik sisteme katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Ethereum tabanlı bir blok zinciri ağı projesidir.