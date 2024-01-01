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EURt, Hong Kong merkezli Tether şirketi tarafından çıkarılan ve Euro'nun fiyatını yansıtan bir sabit coindir (sabit değerli kripto para birimi). Tokenin Euro'ya sabitlenmesi, dolaşımdaki EURt sayısına eşit bir miktar doların rezervde tutulmasıyla elde edilir.