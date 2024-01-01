Tether EURt | EURT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tether EURt Hızlı Proje Tanıtımı
EURt, Hong Kong merkezli Tether şirketi tarafından çıkarılan ve Euro'nun fiyatını yansıtan bir sabit coindir (sabit değerli kripto para birimi).
Tokenin Euro'ya sabitlenmesi, dolaşımdaki EURt sayısına eşit bir miktar doların rezervde tutulmasıyla elde edilir.Tether EURt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EURT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEURT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEURT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,050