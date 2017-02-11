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Metaverse ETP | ETP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Metaverse ETP Hızlı Proje Tanıtımı

ETP, Metaverse tarafından verilen bir belirteçtir.Metaverse sisteminde işlem ücretlerini ödemek, dijital kimlik ücretleri oluşturmak vb. için kullanılabilen işlevsel bir belirteçtir. ETP, Metaverse'deki akıllı varlıkların değerini ölçmek için veya finansal işlemlerde genel teminat olarak kullanılacaktır.
Metaverse ETP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETP Token MEXC'de

MEXC Borsası, Metaverse ETP (ETP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Metaverse ETP satın almak veya MEXC ETP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Metaverse ETP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı元界
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-02-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.117 USDT
Maksimum Arz100,000,000
ETP Fiyat HesaplayıcıMetaverse ETP Satın Alma

Al-Sat

/USDT
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