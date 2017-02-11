Metaverse ETP | ETP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metaverse ETP Hızlı Proje Tanıtımı
ETP, Metaverse tarafından verilen bir belirteçtir.Metaverse sisteminde işlem ücretlerini ödemek, dijital kimlik ücretleri oluşturmak vb. için kullanılabilen işlevsel bir belirteçtir. ETP, Metaverse'deki akıllı varlıkların değerini ölçmek için veya finansal işlemlerde genel teminat olarak kullanılacaktır.Metaverse ETP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı元界
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-02-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.117 USDT
Maksimum Arz100,000,000