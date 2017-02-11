Metaverse ETP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETP, Metaverse tarafından verilen bir belirteçtir.Metaverse sisteminde işlem ücretlerini ödemek, dijital kimlik ücretleri oluşturmak vb. için kullanılabilen işlevsel bir belirteçtir. ETP, Metaverse'deki akıllı varlıkların değerini ölçmek için veya finansal işlemlerde genel teminat olarak kullanılacaktır.