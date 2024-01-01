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Eternal Asst, merkeziyetsiz bir özerk organizasyon (DAO) ve bir Web 3.0 oyun platformudur. ETL, Eternal Asst'in yerel işlevsel ve yönetişim tokenidir.