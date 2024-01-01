Eternal World | ETL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Eternal World Hızlı Proje Tanıtımı
Eternal Asst, merkeziyetsiz bir özerk organizasyon (DAO) ve bir Web 3.0 oyun platformudur. ETL, Eternal Asst'in yerel işlevsel ve yönetişim tokenidir.Eternal World geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000