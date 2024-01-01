ETK | ETK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETK Hızlı Proje Tanıtımı
EtherKEY, çok sayıda ETH ve LSD (stETH, rETH, cbETH, vb.) varlığını yönetir ve uzun vadede istikrarlı ETH düğüm geliri elde eder. Üst düzey bir bileşik LSD protokolü olarak, daha yüksek getiri sunarken platform coinlerinde değer yakalar ve en iyi kâr platformunu oluşturur. EtherKEY, swap, borç verme, gamefi, NFTFi ve merkeziyetsiz sözleşmeler de dahil olmak üzere ekosistem uygulamalarını sürekli olarak genişletecek ve bunların tümü $EKEY tarafından desteklenecektir.ETK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000