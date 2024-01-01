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EtherKEY, çok sayıda ETH ve LSD (stETH, rETH, cbETH, vb.) varlığını yönetir ve uzun vadede istikrarlı ETH düğüm geliri elde eder. Üst düzey bir bileşik LSD protokolü olarak, daha yüksek getiri sunarken platform coinlerinde değer yakalar ve en iyi kâr platformunu oluşturur. EtherKEY, swap, borç verme, gamefi, NFTFi ve merkeziyetsiz sözleşmeler de dahil olmak üzere ekosistem uygulamalarını sürekli olarak genişletecek ve bunların tümü $EKEY tarafından desteklenecektir.