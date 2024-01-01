ETHFI | ETHFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHFI Hızlı Proje Tanıtımı
Ether.Fi, Ethereum için temelde yeni bir stake etme protokolüdür. Ether.Fi, katılımcıların stake işlemini azaltırken anahtarlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına olanak tanıyan tek stake protokolüdür. Varlık yatıranlar, DeFi genelinde yaygın olarak kullanılabilen likit stake tokenimiz olan eETH alırlar.ETHFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıETHFI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETHFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000