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Ether.Fi, Ethereum için temelde yeni bir stake etme protokolüdür. Ether.Fi, katılımcıların stake işlemini azaltırken anahtarlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına olanak tanıyan tek stake protokolüdür. Varlık yatıranlar, DeFi genelinde yaygın olarak kullanılabilen likit stake tokenimiz olan eETH alırlar.