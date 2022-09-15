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Ethereum fair | ETHF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Ethereum fair Hızlı Proje Tanıtımı

Ethereumfair (ETHF), PoW'e sahiptir ve kısıtlama olmaksızın herkesin katılımına açıktır. Ethereum Vakfı PoS çatallanmasına geçiş yapıyor ama orijinal zincir de korunacaktır. ETHF, ETH'nin mevcut madencilik algoritması ve ödül yükseltmesi için optimize edilmiştir. Ödül algoritması madencilik maliyetine göre ayarlanır. Zorluk, hala orijinal madencilik algoritması olan 0'a ayarlanmıştır.
Ethereum fair geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETHF Token MEXC'de

MEXC Borsası, Ethereum fair (ETHF) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETHF alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Ethereum fair satın almak veya MEXC ETHF ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Ethereum fair tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETHF vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETHF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETHF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2022-09-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000
ETHF Fiyat HesaplayıcıEthereum fair Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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