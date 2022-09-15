Ethereum fair | ETHF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ethereum fair Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereumfair (ETHF), PoW'e sahiptir ve kısıtlama olmaksızın herkesin katılımına açıktır. Ethereum Vakfı PoS çatallanmasına geçiş yapıyor ama orijinal zincir de korunacaktır. ETHF, ETH'nin mevcut madencilik algoritması ve ödül yükseltmesi için optimize edilmiştir. Ödül algoritması madencilik maliyetine göre ayarlanır. Zorluk, hala orijinal madencilik algoritması olan 0'a ayarlanmıştır.Ethereum fair geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıETHF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETHF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2022-09-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000