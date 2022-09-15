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Ethereumfair (ETHF), PoW'e sahiptir ve kısıtlama olmaksızın herkesin katılımına açıktır. Ethereum Vakfı PoS çatallanmasına geçiş yapıyor ama orijinal zincir de korunacaktır. ETHF, ETH'nin mevcut madencilik algoritması ve ödül yükseltmesi için optimize edilmiştir. Ödül algoritması madencilik maliyetine göre ayarlanır. Zorluk, hala orijinal madencilik algoritması olan 0'a ayarlanmıştır.