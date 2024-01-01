ETHEREUMAI | ETHEREUMAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHEREUMAI Hızlı Proje Tanıtımı
ETHEREUMAI, BNB Akıllı Zinciri üzerinde bir meme coin olup, blok zinciri ve yapay zeka avantajlarının benzersiz bir kombinasyonunu sunarak daha hızlı ve daha verimli işlem gerçekleştirmenin yanı sıra gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağlar.ETHEREUMAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETHEREUMAI Token MEXC'de
MEXC Borsası, ETHEREUMAI (ETHEREUMAI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETHEREUMAI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ETHEREUMAI satın almak veya MEXC ETHEREUMAI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ETHEREUMAI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETHEREUMAI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETHEREUMAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETHEREUMAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,555,555,555,555,555,555