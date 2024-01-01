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ETHEREUMAI, BNB Akıllı Zinciri üzerinde bir meme coin olup, blok zinciri ve yapay zeka avantajlarının benzersiz bir kombinasyonunu sunarak daha hızlı ve daha verimli işlem gerçekleştirmenin yanı sıra gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağlar.