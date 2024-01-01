ETHA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETHA Lend, Ethereum ve Polkadot tarafından desteklenen zincirden bağımsız bir verim optimizasyon protokolüdür. Algoritma, optimizasyon tekniklerini kullanarak optimum değeri ve yatırım getirisini elde etmek için mevcut gaz maliyeti, getirinin hareketli ortalamaları ve bir varlığın sağlanan bütçesi gibi birden fazla veri noktasını kullanır. Protokol birleştirilebilir ve uygun maliyetli getiri sağlamak için herhangi bir getiri toplayıcı veya likidite protokolünü entegre edebilir.