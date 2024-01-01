ETHA | ETHA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHA Hızlı Proje Tanıtımı
ETHA Lend, Ethereum ve Polkadot tarafından desteklenen zincirden bağımsız bir verim optimizasyon protokolüdür. Algoritma, optimizasyon tekniklerini kullanarak optimum değeri ve yatırım getirisini elde etmek için mevcut gaz maliyeti, getirinin hareketli ortalamaları ve bir varlığın sağlanan bütçesi gibi birden fazla veri noktasını kullanır. Protokol birleştirilebilir ve uygun maliyetli getiri sağlamak için herhangi bir getiri toplayıcı veya likidite protokolünü entegre edebilir.ETHA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETHA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETHA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETHA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000