ET | ET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ET Hızlı Proje Tanıtımı
ELON TRUMP, Solana zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir ve token adı ET'dir.ET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıET
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,100,000,000,000