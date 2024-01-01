ESE | ESE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ESE Hızlı Proje Tanıtımı
Eesee, oyunlaştırılmış bir pazar yeri ve bir launchpad ile satıcılar için tek noktadan likidite çözümüdür. Dijital varlıklar, tokenler ve Gerçek Dünya Varlıkları için özel olarak tasarlanmıştır.ESE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ESE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıESE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz425,400,156