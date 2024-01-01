EcoGreen | ESC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EcoGreen Hızlı Proje Tanıtımı
EcoGreen bir "Geri Dönüştür Kazan" blok zinciri işletmesidir ve geri dönüşüm yoluyla blok zinciri ödülleri elde eder. Bu proje aynı zamanda kullanıcıların çevreyi korumak için 'geri dönüşüme' katıldıkça token ekonomisini kademeli olarak genişlettikleri çevre dostu bir projedir.EcoGreen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ESC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıESC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıESC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000