EcoGreen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EcoGreen bir "Geri Dönüştür Kazan" blok zinciri işletmesidir ve geri dönüşüm yoluyla blok zinciri ödülleri elde eder. Bu proje aynı zamanda kullanıcıların çevreyi korumak için 'geri dönüşüme' katıldıkça token ekonomisini kademeli olarak genişlettikleri çevre dostu bir projedir.