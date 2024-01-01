ERG | ERG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ERG Hızlı Proje Tanıtımı
Ergo, güvenli, erişilebilir ve merkeziyetsiz finansal araçlar aracılığıyla sıradan insanların ekonomik özgürlüğünü sağlayan yeni nesil bir akıllı sözleşme platformudur.ERG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ERG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıERG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz97,739,924