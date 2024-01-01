EQB | EQB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EQB Hızlı Proje Tanıtımı
Equilibria, Pendle'ın ilk getiri artırıcısıdır. Pendle için tasarlanmış ve yenilenmiştir. Equilibria aynı zamanda NGAD'ın genesis üyesidir.EQB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEQB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEQB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000