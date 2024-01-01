EPX | EPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EPX Hızlı Proje Tanıtımı
Ellipsis, kullanıcıların ve diğer merkezi olmayan protokollerin, diğer AMM çözümlerine kıyasla çok düşük kayma ile farklı sabit paralar arasında ticaret yapmasına olanak tanıyan otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) veya borsadır. Ellipsis protokolü, likidite sağlayıcılarının EPX'i kilitleyerek ödüllerinde artış elde etmelerini sağlar ve temel protokollerden faiz kazanarak bazı havuzlarda artan sermaye verimliliği sunar.EPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EPX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEPX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz132,000,000,000