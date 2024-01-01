EPI | EPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EPI Hızlı Proje Tanıtımı
Epiphan, oyuncuları 2370 yılında geçen yıldızlararası göçün heyecan verici dünyasına sürüklüyor. Dünya'nın ekolojik çöküşünün ortasında insanlık, yaşanabilir yeni gezegenler arayışına giriyor. Oyuncular bu dinamik evrende kaptanlar veya mürettebat üyeleri olarak galaksileri keşfediyor, kaynakları yönetiyor ve hayatta kalmak için kozmik zorluklarla yüzleşiyor.EPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEPI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEPI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz70,000,000