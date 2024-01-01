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Epiphan, oyuncuları 2370 yılında geçen yıldızlararası göçün heyecan verici dünyasına sürüklüyor. Dünya'nın ekolojik çöküşünün ortasında insanlık, yaşanabilir yeni gezegenler arayışına giriyor. Oyuncular bu dinamik evrende kaptanlar veya mürettebat üyeleri olarak galaksileri keşfediyor, kaynakları yönetiyor ve hayatta kalmak için kozmik zorluklarla yüzleşiyor.