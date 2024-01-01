ENA | ENA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ENA Hızlı Proje Tanıtımı
Ethena, geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacak ve Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür.ENA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ENA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıENA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıENA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000,000