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Ethena, geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacak ve Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür.