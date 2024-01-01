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Emerald Co projesi, kullanıcılara zümrüt madenlerinden elde edilen kârlar, zümrütlerin toptan ve perakende satışları, üst düzey lüks mücevherlerin kiralama ve açık artırma kârları gibi çeşitli kaynaklardan gelir paylaşımı fırsatları sunan ve gerçek dünya varlıklarıyla gerçek dünya bağlantısı sağlayarak bu alanda bir ilki gerçekleştirmektedir. Sürecin bir parçası olarak Emerald Empire'ın parçası olun.