EMRLD | EMRLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EMRLD Hızlı Proje Tanıtımı
Emerald Co projesi, kullanıcılara zümrüt madenlerinden elde edilen kârlar, zümrütlerin toptan ve perakende satışları, üst düzey lüks mücevherlerin kiralama ve açık artırma kârları gibi çeşitli kaynaklardan gelir paylaşımı fırsatları sunan ve gerçek dünya varlıklarıyla gerçek dünya bağlantısı sağlayarak bu alanda bir ilki gerçekleştirmektedir. Sürecin bir parçası olarak Emerald Empire'ın parçası olun.EMRLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EMRLD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEMRLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMRLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000