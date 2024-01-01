EMR | EMR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EMR Hızlı Proje Tanıtımı
Emorya Finance $EMR, MultiversX Blok Zinciri üzerinde oluşturulan bir Hiper Deflasyonist Token olup, yaktığınız kaloriye bağlı olarak size ödül kazanma fırsatı sunmayı amaçlayan küresel ölçekte bu türden ilk projedir. Ayrıca, yakma işlevini sadece 1 milyon tokende durduracak kadar sınırlı bir arza sahip tek projedir! Bu türden İlk Küresel Proje olarak, size kalorilerinizi yakarak ödüller kazanma fırsatı vermek için tasarlandı. EMR, spor, finans, kripto dünyası ve insan hayatının her yönünü kapsayan bir tekel kuracak ve yakın gelecekte insanların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sağlamayı amaçlayan iddialı bir projedir.EMR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEMR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000