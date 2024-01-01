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Emorya Finance $EMR, MultiversX Blok Zinciri üzerinde oluşturulan bir Hiper Deflasyonist Token olup, yaktığınız kaloriye bağlı olarak size ödül kazanma fırsatı sunmayı amaçlayan küresel ölçekte bu türden ilk projedir. Ayrıca, yakma işlevini sadece 1 milyon tokende durduracak kadar sınırlı bir arza sahip tek projedir! Bu türden İlk Küresel Proje olarak, size kalorilerinizi yakarak ödüller kazanma fırsatı vermek için tasarlandı. EMR, spor, finans, kripto dünyası ve insan hayatının her yönünü kapsayan bir tekel kuracak ve yakın gelecekte insanların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sağlamayı amaçlayan iddialı bir projedir.