EMPIRE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Süper token olarak inşa edilen Empire, yenilikçi gerçek dünya değeri üreten kullanım durumlarını kripto dünyasıyla birleştiren ilk tokendir. İlk uygulamanın NFT Akıllı Platformu olmasıyla, Empire, NFT'leri yayıncılara lisanslama yeteneğinden başlayarak NFT alanında daha önce duyulmamış gelir akışlarını tanıtır ve böylece NFT sahiplerinin gelir elde etmesine izin verir. Ulaşım ağı uygulamaları yoluyla gerçek hayattaki işletmeler entegrasyondan, kendi arama motorumuzu kullanarak uçak biletleri veya konaklama rezervasyonları gibi hizmetler için indirimli fiyatlar almaya kadar sınırsız sayıda uygulama bulunmaktadır.