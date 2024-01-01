EMP | EMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EMP Hızlı Proje Tanıtımı
The Export Motors Platform (EMP) aims to establish a block-chain tracking system for exported used car vehicles, vehicle information and export process data to create a transparent ecosystem for existing closed used car vehicles, sales management and trade tracking systems.EMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000