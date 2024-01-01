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EMOJI | EMOJI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

EMOJI Hızlı Proje Tanıtımı

Emoji, giderek popülerlik kazanmakta ve duyguları kelimeler kullanmak yerine ifade etmemize olanak sağlamaktadır. İnsan duyguları, inanılmaz derecede çeşitli ve görünüşte sınırsızdır, bu nedenle emojiler gittikçe daha çeşitli ve daha zengin hale gelmektedir. Siz en çok hangi emojiyi seviyorsunuz? Momoji'ye hemen katılın; bunun, emoji kullanarak duygularını birbirine bağlamaktan ve paylaşmaktan hoşlanan emoji meraklıları için bir topluluk olacağını umuyoruz. Momoji, emojilerin çeşitliliğini ve eğlencesini takdir eden insanları bir araya getirerek duyguların değerini teşvik eder.
EMOJI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EMOJI Token MEXC'de

MEXC Borsası, EMOJI (EMOJI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EMOJI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EMOJI satın almak veya MEXC EMOJI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için EMOJI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen EMOJI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEMOJI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMOJI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz360,000,000,000
EMOJI Fiyat HesaplayıcıEMOJI Satın Alma

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