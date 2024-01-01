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Emoji, giderek popülerlik kazanmakta ve duyguları kelimeler kullanmak yerine ifade etmemize olanak sağlamaktadır. İnsan duyguları, inanılmaz derecede çeşitli ve görünüşte sınırsızdır, bu nedenle emojiler gittikçe daha çeşitli ve daha zengin hale gelmektedir. Siz en çok hangi emojiyi seviyorsunuz? Momoji'ye hemen katılın; bunun, emoji kullanarak duygularını birbirine bağlamaktan ve paylaşmaktan hoşlanan emoji meraklıları için bir topluluk olacağını umuyoruz. Momoji, emojilerin çeşitliliğini ve eğlencesini takdir eden insanları bir araya getirerek duyguların değerini teşvik eder.