EMOJI | EMOJI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EMOJI Hızlı Proje Tanıtımı
Emoji, giderek popülerlik kazanmakta ve duyguları kelimeler kullanmak yerine ifade etmemize olanak sağlamaktadır. İnsan duyguları, inanılmaz derecede çeşitli ve görünüşte sınırsızdır, bu nedenle emojiler gittikçe daha çeşitli ve daha zengin hale gelmektedir. Siz en çok hangi emojiyi seviyorsunuz? Momoji'ye hemen katılın; bunun, emoji kullanarak duygularını birbirine bağlamaktan ve paylaşmaktan hoşlanan emoji meraklıları için bir topluluk olacağını umuyoruz. Momoji, emojilerin çeşitliliğini ve eğlencesini takdir eden insanları bir araya getirerek duyguların değerini teşvik eder.EMOJI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EMOJI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEMOJI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMOJI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz360,000,000,000