ELX | ELX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELX Hızlı Proje Tanıtımı
ElonX'te sadece bir kripto para projesi inşa etmiyoruz, aynı zamanda kripto dünyasını yeniden tanımlamak için Elon Musk'ın vizyoner fikirlerinin ve meme kültürünün ruhunu benimsiyoruz.ELX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ELX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıELX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıELX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000